"Барселона" подозревает, что "Реал" мешает продлению контракта с Мориба
Фото: инстаграм Мориба
"Барселона" по-прежнему не может договориться с хавбеком Илайшем Мориба о продлении контракта.
Как сообщает Goal.com, руководство каталонцев подозревает, что в этом может быть замешан "Реал". В "Барсе" полагают, что "Реал" пытается переманить футболиста, однако агенты игрока отрицают это.
Действующее соглашение Мориба с клубом истекает летом 2022 года. Игрок не будет допущен к предсезонке пока не подпишет новый контракт.
В прошлом сезоне на счету Мориба один гол и два ассиста в 18 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14