"Барселона" подозревает, что "Реал" мешает продлению контракта с Мориба

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"Барселона" подозревает, что "Реал" мешает продлению контракта с МорибаФото: инстаграм Мориба

"Барселона" по-прежнему не может договориться с хавбеком Илайшем Мориба о продлении контракта.

Как сообщает Goal.com, руководство каталонцев подозревает, что в этом может быть замешан "Реал". В "Барсе" полагают, что "Реал" пытается переманить футболиста, однако агенты игрока отрицают это.

Действующее соглашение Мориба с клубом истекает летом 2022 года. Игрок не будет допущен к предсезонке пока не подпишет новый контракт.

В прошлом сезоне на счету Мориба один гол и два ассиста в 18 играх.

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