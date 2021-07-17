"Барселона" подозревает, что "Реал" мешает продлению контракта с Мориба

Фото: инстаграм Мориба

"Барселона" по-прежнему не может договориться с хавбеком Илайшем Мориба о продлении контракта.

Как сообщает Goal.com, руководство каталонцев подозревает, что в этом может быть замешан "Реал". В "Барсе" полагают, что "Реал" пытается переманить футболиста, однако агенты игрока отрицают это.

Действующее соглашение Мориба с клубом истекает летом 2022 года. Игрок не будет допущен к предсезонке пока не подпишет новый контракт.

В прошлом сезоне на счету Мориба один гол и два ассиста в 18 играх.

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