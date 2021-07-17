Варан готов принять предложение "Манчестер Юнайтед" при одном условии

Теги реал мадридманчестер юнайтедрафаэль варантрансферы

Варан готов принять предложение "Манчестер Юнайтед" при одном условии Фото: инстаграм Варана

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над трансфером защитника "Реала" Рафаэля Варана.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 28-летний француз согласен принять предложение "МЮ", если они согласуют трансфер с "Реалом".

Отмечается, что Варан уважает "Реал", однако хочет попробовать свои силы в АПЛ.

Ранее сообщалось, что "МЮ" предлагает Варану пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" договорился о покупке Варана. | http://soccernews.ru
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