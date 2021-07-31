Матч Россия - Мальта перенесен в Москву

Фото: твиттер сборной России

РФС объявил, что игра отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Мальта пройдет в Москве.

"Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние игры национальной и молодeжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно", - заявили в РФС.

Таким образом, обе сентябрьские игры сборной России против Хорватии и Мальты примет Москва.

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