Матч Россия - Мальта перенесен в Москву
Фото: твиттер сборной России
РФС объявил, что игра отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Мальта пройдет в Москве.
"Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние игры национальной и молодeжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно", - заявили в РФС.
Таким образом, обе сентябрьские игры сборной России против Хорватии и Мальты примет Москва.
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