"Лион" объявил о подписании защитника "Челси" Эмерсона
Фото: инстаграм "Лиона"
Защитник "Челси" Эмерсон перебрался в "Лион".
Как сообщает сайт клуба, 27-летний игрок перешел на правах аренды до конца сезона.
"Лион" заплатил за аренду 500 тысяч евро. Еще 500 тысяч "Челси" может получить в виде бонусов.
Напомним, что Эмерсон стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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