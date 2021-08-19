"Лион" объявил о подписании защитника "Челси" Эмерсона

Фото: инстаграм "Лиона"

Защитник "Челси" Эмерсон перебрался в "Лион".

Как сообщает сайт клуба, 27-летний игрок перешел на правах аренды до конца сезона.

"Лион" заплатил за аренду 500 тысяч евро. Еще 500 тысяч "Челси" может получить в виде бонусов.

Напомним, что Эмерсон стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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