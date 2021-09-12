Клопп прокомментировал травму Эллиота

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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился информацией касательно травмы хавбека Харви Эллиотта.

Напомним, что футболист травмировался в игре против "Лидса" (3:0).

"Это серьёзное повреждение. Травма лодыжки. Я слышал, что она была вывихнута. Сейчас он находится в больнице. Эллиот сыграл невероятную игру, это великолепный футболист", - приводит слова Клоппа Mirror.

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