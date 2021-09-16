"Манчестер Юнайтед" рассматривает трех топ-тренеров на замену Сульшеру

Фото инстаграм Зинедина Зидана

"Манчестер Юнайтед" занимается поиском нового тренера.

По сведениям AS, в случае отставки Уле Гуннара Сульшера "МЮ" готов пригласить Антонио Конте, Зинедина Зидана или Брендана Роджерса.

Напомним, что Сульшер возглавляет манкунианцев с 2018 года. После четырех туров "МЮ" идет в АПЛ на первом месте. В 1-м туре ЛЧ клуб проиграл "Янг Бойзу".

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