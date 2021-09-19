Ибрагимович пропустит игру с "Ювентусом"

Фото: твиттер "Милана"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович не попал в заявку команды на игру с "Ювентусом".

Напомним, что 39-летний швед испытывает проблемы с ахилловым сухожилием.

Поединок между "Ювентусом" и "Миланом" пройдет сегодня в 21:45 (мск).

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича один гол в одном матче.

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