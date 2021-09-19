Ибрагимович пропустит игру с "Ювентусом"

Теги златан ибрагимовичмиланювентустравмы

Ибрагимович пропустит игру с "Ювентусом" Фото: твиттер "Милана"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович не попал в заявку команды на игру с "Ювентусом".

Напомним, что 39-летний швед испытывает проблемы с ахилловым сухожилием.

Поединок между "Ювентусом" и "Миланом" пройдет сегодня в 21:45 (мск).

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича один гол в одном матче.

Читайте также: Ибрагимович высказался о Суперлиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" определился с приоритетным кандидатом на пост спортивного директора

"Спартак" определился с приоритетным кандидатом на пост спортивного директора

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов