"Ростов" проиграл "Чайке", "Крылья Советов" забили 10 голов "Знамени": все результаты Кубка России 22 сентября
Фото: твиттер "Динамо"
Представляем результаты матчей элитной групповой стадии Кубка России.
"Динамо" Барнаул - "Нижний Новгород" 0:1
Гол: Берковский, 7 - 0:1
"Легион-Динамо" - "Уфа" 1:1, по пенальти - 0:2
Голы: Садуев (пен), 60 - 1:0, Никитин, 90 - 1:1
"Знамя" Ногинск - "Крылья Советов" 0:10
Голы: Липовой, 9 - 0:1, Цыпченко, 20 - 0:2, Пиняев, 22 - 0:3, Пиняев, 30 - 0:4, Цыпченко, 64 - 0:5, Цыпченко, 71 - 0:6, Якуба, 77 - 0:7, Сергеев, 83 - 0:8, Сергеев, 84 - 0:9, Бейл, 90 - 0:10
"Кайрат" Москва - Ахмат 0:3
Голы: Кадыров (пен), 18 - 0:1, Янку (пен), 57 - 0:2, Адуев, 79 - 0:3
"Ленинградец" - "Краснодар" 0:2
Голы: Черников, 42 - 0:1, Крыховяк, 85 - 0:2
"Динамо" Ставрополь - "Динамо" Москва 0:6
Голы: Скопинцев, 11 - 0:1, Макаров, 28 - 0:2, Тюкавин, 35 - 0:3, Фомин, 46 - 0:4, Гладышев, 71 - 0:5, Игбоун, 83 - 0:6
"ФК Саранск" - "Химки" 1:1, по пенальти - 7:6
Голы: Долгов, 11 - 0:1, Юсупов, 62 - 1:1
"Динамо" Брянск - "Арсенал" Тула 1:6
Голы: Сокол, 11 - 0:1, Панченко, 14 - 0:2, Хлусевич, 19 - 0:3, Кангва, 44 - 0:4, Новиков, 45 - 1:4, Давиташвили, 59 - 1:5, Тудорие, 86 - 1:6
"Чайка" - "Ростов" 1:0
Гол: Олейников, 22 - 1:0
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