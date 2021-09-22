"Ростов" проиграл "Чайке", "Крылья Советов" забили 10 голов "Знамени": все результаты Кубка России 22 сентября

Теги крылья советовростовкраснодарахматдинамо москваарсенал тула

"Ростов" проиграл "Чайке", "Крылья Советов" забили 10 голов "Знамени": все результаты Кубка России 22 сентябряФото: твиттер "Динамо"

Представляем результаты матчей элитной групповой стадии Кубка России.

"Динамо" Барнаул - "Нижний Новгород" 0:1

Гол: Берковский, 7 - 0:1


"Легион-Динамо" - "Уфа" 1:1, по пенальти - 0:2

Голы: Садуев (пен), 60 - 1:0, Никитин, 90 - 1:1


"Знамя" Ногинск - "Крылья Советов" 0:10

Голы: Липовой, 9 - 0:1, Цыпченко, 20 - 0:2, Пиняев, 22 - 0:3, Пиняев, 30 - 0:4, Цыпченко, 64 - 0:5, Цыпченко, 71 - 0:6, Якуба, 77 - 0:7, Сергеев, 83 - 0:8, Сергеев, 84 - 0:9, Бейл, 90 - 0:10


"Кайрат" Москва - Ахмат 0:3

Голы: Кадыров (пен), 18 - 0:1, Янку (пен), 57 - 0:2, Адуев, 79 - 0:3


"Ленинградец" - "Краснодар" 0:2

Голы: Черников, 42 - 0:1, Крыховяк, 85 - 0:2


"Динамо" Ставрополь - "Динамо" Москва 0:6

Голы: Скопинцев, 11 - 0:1, Макаров, 28 - 0:2, Тюкавин, 35 - 0:3, Фомин, 46 - 0:4, Гладышев, 71 - 0:5, Игбоун, 83 - 0:6


"ФК Саранск" - "Химки" 1:1, по пенальти - 7:6

Голы: Долгов, 11 - 0:1, Юсупов, 62 - 1:1


"Динамо" Брянск - "Арсенал" Тула 1:6

Голы: Сокол, 11 - 0:1, Панченко, 14 - 0:2, Хлусевич, 19 - 0:3, Кангва, 44 - 0:4, Новиков, 45 - 1:4, Давиташвили, 59 - 1:5, Тудорие, 86 - 1:6


"Чайка" - "Ростов" 1:0

Гол: Олейников, 22 - 1:0

Читайте также: Карпин назвал заявку сборной России на матчи со Словакией и Словенией, Глушаков и Дзюба - в составе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей"

"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов