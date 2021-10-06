Карпин вызвал в сборную России замену для травмированного Глушакова

Теги россияденис глушаковданил глебов

Карпин вызвал в сборную России замену для травмированного ГлушаковаФото: инстаграм Глебова

Хавбек "Ростова" Данил Глебов получил вызов в сборную России.

21-летний игрок был вызван на замену Денису Глушакову, который покинул расположение сборной из-за повреждения.

Стоит отметить, что это может стать дебютом для Глебова в сборной России. Ранее он выступал только за молодежную команду.

В этом сезоне Глебов провел 11 игр, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Читайте также: Глушаков не поможет сборной России в ближайших матчах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги Наций

Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов