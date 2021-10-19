"Реал" может подписать Кавани

Фото: инстаграм Кавани

"Реал" вступил в борьбу за нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.

Как сообщает Todofichajes, "сливочные" рассматривают вариант с подписанием 34-летнего уругвайца в зимнее трансферное окно.

Соглашение Кавани с "МЮ" истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Напомним, что Кавани потерял место в составе из-за прихода Криштиану Роналду.

Читайте также: "Барселона" определилась с главной зимней трансферной целью. | http://soccernews.ru