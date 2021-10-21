Роналду побил рекорд Лиги Чемпионов

Фото: твиттер "МЮ"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил победный гол в игре Лиги Чемпионов против "Аталанты" (3:2).

Как сообщает William Hill, "Аталанта" стала 38-й командой, которой Роналду забил в рамках ЛЧ. Это рекорд турнира.

Напомним, что днем ранее нападающий ПСЖ Лионель Месси забил 37-й команде в ЛЧ.

Читайте также: Роналду побил рекорд Касильяса по количеству матчей в еврокубках. | http://soccernews.ru