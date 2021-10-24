"Интер" готовится подписать Азмуна

Теги интер миланзенит санкт-петербургсердар азмун

"Интер" готовится подписать Азмуна Фото: инстаграм Сердара Азмуна

"Интер" возобновил интерес к форварду "Зенита" Сердару Азмуну.

Как сообщает Interlive, "нерадзурри" хотят подписать игрока летом 2022 года, когда у него истечет контракт с клубом.

Отмечается, что Азмун должен стать заменой Алексису Санчесу. Ему выделят роль подмены для Эдина Джеко.

В этом сезоне на счету Азмуна 6 голов и один ассист в 13 играх.

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