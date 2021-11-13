Мбаппе оформил дебютный хет-трик за сборную Франции

Фото: твиттер УЕФА

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил три гола за первые 32 минуты матча с Казахстаном.

Стоит отметить, что это первый хет-трик Мбаппе в составе сборной Франции.

Кроме того, Мбаппе первым за 36 лет забил три гола за Францию в официальной игре. Последний раз это удавалось Доминику Рошто в октябре 1985 года в матче против Люксембурга (6:0).

Читайте также: Головин назвал фаворита ЧМ-2022 и лучшего игрока мира. | http://soccernews.ru