Шомуродов помог "Роме" Моуринью пройти в четвертьфинал Кубка Италии

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Шомуродов помог "Роме" Моуринью пройти в четвертьфинал Кубка ИталииФото: твиттер "Ромы"

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Рома" победила "Лечче".

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью пробились в 1/4 финала турнира.

"Рома" - "Лечче" 3:1

Голы: Калабрези, 15 - 0:1, Кумбула, 40 - 1:1, Абрахам, 54 - 2:1, Шомуродов, 81 - 3:1

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Кумбула, Рожер, Мэйтленд-Найлз (Винья, 46), Сержиу Оливейра, Верету (Дзаньоло, 46), Кристанте, Абрахам (Залевски, 86), Карлес Перес (Мхитарян, 46), Афена-Гьян (Шомуродов, 64).

"Лечче": Блеве (Габриэл, 21), Жандре, Дермаку (Лучони, 46), Калабрези, Баррека, Листковски (Фараго, 65), Блен, Гарджуло, Хельгасон (Бьеркенгрен, 68), Оливьери, Ди Мариано (Кода, 46).

Удаление: Гарджуло (62).

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