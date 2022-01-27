"Байер" запретил Азмуну тренироваться две недели

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"Байер" запретил Азмуну тренироваться две недели Фото: инстаграм Сердара Азмуна

Стали известны новые подробности медобследования форварда "Зенита" Сердара Азмуна в "Байере".

"Когда Азмун по собственной инициативе пошел проходить медобследование с "Байером", ему пришло заключение, что ему нельзя две недели тренироваться по медицинским показаниям", - сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее "Зенит" не отпустил игрока в сборную Ирана для игр отбора ЧМ-2022 против Ирака и ОАЭ.

Напомним, что Азмун подписал контракт с "Байером" и перейдет в клуб летом на правах свободного агента.

Читайте также: В "Зените" объяснили отказ отпускать Азмуна в сборную Ирана. | http://soccernews.ru
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