Холанд будет выбирать между двумя клубами

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд пока не определился со своим будущим.

Как сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер, норвежец будет выбирать между "Реалом" и "Манчестер Сити". У "Барселоны" мало шансов на трансфер футболиста.

Отмечается, что "Реал" готов повторить предложение "Манчестер Сити", которое на данный момент является самым выгодным.

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