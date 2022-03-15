Игбун покинул "Нижний Новгород"

Фото: инстаграм Сильвестра Игбуна

Форвард "Нижнего Новгорода" Сильвестр Игбун принял решение покинуть клуб.

Как сообщает "Чемпионат", 31-летний нигериец приостановил контакт с клубом до 1 июня 2022 года.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать соглашения в одностороннем порядке.

"Нижний Новгород" подписал Игбуна в конце февраля. Он успел провести две игры за клуб.

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