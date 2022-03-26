"Рома" хочет арендовать хавбека "Челси"

Фото: соцсети Галлахера

Хавбек "Челси" Конор Галлахер попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Sport Witness, римский клуб попытается арендовать 22-летнего англичанина ближайшим летом. Наставник "волков" Жозе Моуринью одобрил сделку.

В этом сезоне Галлахер находится в аренде в "Кристал Пэлас". На его счету 8 голов и 5 результативных передач в 30 играх.

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