"Арсенал" и ПСЖ поборются за португальского хавбека

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"Арсенал" и ПСЖ поборются за португальского хавбека Фото: инстаграм Невеша

Хавбек "Вулверхэмптона" Рубен Невеш может сменить клуб этим летом.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 25-летнего португальца заинтересованы "Арсенал" и ПСЖ.

Отмечается, что агент футболиста настаивает на смене клуба.

Трансферная стоимость Невеша оценивается в 40 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 31 матче.

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