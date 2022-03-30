Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022

Стали известны еще 7 новых участников ЧМ-2022.

Два представителя из Европы - Португалия и Польша, а также 5 из Африки - Гана, Сенегал, Тунис, Марокко и Камерун.

До этого на турнир прошли - Катар (страна-организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай, Эквадор и Канада.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря текущего года.

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