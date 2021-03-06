Адиль Рами готов вернуться в Россию

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Адиль Рами готов вернуться в Россию

Французский центральный защитник Адиль Рами не исключает своё возвращение в РПЛ, об этом рассказал агент футболиста Рубен Хавьер Косо Руиз.

"Адиль замечательно чувствует себя в "Боавиште". Что касается России, то мы не закрыли для себя эту историю. Мы с Адилем очень любим Россию. Если какой-нибудь клуб из РПЛ сделает нам хорошее предложение, готовы рассмотреть", - сообщил агент.

Напомним, что в феврале 2020 года Рами подписал контракт с "Сочи", однако из-за травмы не сыграл ни разу за команду. Спустя три месяца "барсы" расторгли контракт с чемпионом мира 2018 года. 

В текущем сезоне француз провёл за "Боавишту" 11 матчей. Его соглашение с португальским клубом рассчитано до июня 2022 года.

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