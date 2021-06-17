Афеллай рассказал, как Месси становилось плохо перед матчами

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Афеллай рассказал, как Месси становилось плохо перед матчами

Фото инстаграм Лионеля Месси

Бывший полузащитник "Барселоны" Ибрагим Афеллай вспомнил о проблемах нападающего Лионеля Месси, которые тот испытывал в преддверии игр.

"Из-за серьёзного давления перед матчами Месси сталкивался с проблемами. Он часто уходил в туалет прямо перед выходом на поле, его рвало. Иногда это происходило даже перед розыгрышем мяча. Даже таким футболистам, которые уже всё доказали, тяжело из-за ответственности. Думаю, это о чём-то говорит", - цитирует Афеллая Voetbal Primeur.

Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В прошлом сезоне он забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

Сейчас звёздный аргентинец находится на грани ухода из клуба. Он до сих пор не продлил контракт, истекающий 30 июня.

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