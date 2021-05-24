Агент Чалханоглу прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

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Агент Чалханоглу прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игрокуФото: инстаграм Чалханоглу/Автор неизвестен

Агент Гордон Стипич, представляющий интересы футболиста "Милана" Хакана Чалханоглу, прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к игроку.

"Мы никогда не вели переговоры с "Зенитом" по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было.

Информация о его возможном переходе в "Зенит" абсолютно не соответствует действительности", – сказал Стипич.
 
В прошедшем сезоне Чалханоглу провел 33 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 9 голевых передач.

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