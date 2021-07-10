Агент Гурцкая связал отставку Черчесова с влиянием Кремля

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, что Кремль имеет отношение к решению об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

"Я скажу своё мнение. Наверное, такие вещи нельзя вслух говорить. Судя по тому, как это произошло - конечно, мы с тобой никогда этого не узнаем, - у меня такое впечатление, что раздался звонок из Кремля: надо делать это срочно. Потому что это было сделано, как будто поступила команда сделать.

Это всё равно не сделано в духе российского принятия решений. Чтоб провести ещё десять референдумов, ещё три техкома собрать, ещё комитет по этике на всякий случай, чтобы грамотная формулировка была. Это было сделано как по приказу. По всей видимости, очень сверху раздался такой звонок", - сказал Гурцкая.

Черчесов работал со сборной с августа 2016 года. Его лучший результат - четвертьфинал ЧМ-2018. На Евро-2020 россияне не смогли выйти из группы.

Ранее сообщалось, что тренер отказался от неустойки в размере 5 миллионов евро.

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