Агент Клаудиньо высказался о возможной натурализации игрока

Теги зенит санкт-петербургклаудиньо родригес

Агент Клаудиньо высказался о возможной натурализации игрокаФото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского хавбека петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригеса, высказался о возможной натурализации футболиста.

– Очень трудно об этом говорить.

– Допускаете ли вы такую возможность?

– Да, это возможно, – сказал Гарсия.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 5 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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