Агент Клаудиньо высказался о возможной натурализации игрока
Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен
Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского хавбека петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригеса, высказался о возможной натурализации футболиста.
– Очень трудно об этом говорить.
– Допускаете ли вы такую возможность?
– Да, это возможно, – сказал Гарсия.
В нынешнем сезоне бразилец сыграл 5 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
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