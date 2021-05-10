Агент Омюра отреагировал на информацию об интересе ЦСКА

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Али Эгезель, агент полузащитника "Трабзонспора" Абдулкадира Омюра, отрицает, что его клиент может оказаться в московском ЦСКА.

"Это полная чушь и выдумка. Не стоит обращать внимание на эту информацию", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что ЦСКА поспорит с лондонским "Челси" за турецкого хавбека.

В текущем сезоне Омюр сыграл за "Трабзонспор" 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 8,5 миллиона евро.

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