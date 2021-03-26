Агент: "Слова Бэйла про "Реал" вырвали из контекста"

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Агент: "Слова Бэйла про "Реал" вырвали из контекста"Фото: Твиттер @GarethBale11 
Агент нападающего "Тоттенхэма" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт дал комментарий относительно информации о том, что его клиент планирует вернуться в "Реал" по завершении арендного соглашения с лондонским клубом в конце сезона.

Барнетт заявил, что слова Бэйла о желании уйти в "Реал" летом были вырваны из контекста. По его словам, еще очень рано говорить о будущем валлийца.

СМИ ранее сообщали о желании "шпор" полноценно выкупить 31-летнего футболиста у мадридцев.

Соглашение Бэйла с "королевским клубом" заканчивается летом 2022 года.

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в составе "Тоттенхэма" в 12 матчах АПЛ. На его счету 5 забитых мячей и 2 голевые передачи.

Читать также: В "Реале" не ждут возвращение Бэйла | http://soccernews.ru
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