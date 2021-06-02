Агент Ярмоленко исключил переезд игрока в Россию

Фото: инстаграм Ярмоленко

Вадим Шаблий, агент форварда "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, отреагировал на информацию, что игрок может перейти в "Спартак".

"Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка", - заявил агент игрока.

Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

В минувшем сезоне на счету Ярмоленко три гола и четыре ассиста в 21 матче.

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