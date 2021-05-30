Агуэро эмоционально высказался после финала Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард Серхио Агуэро написал эмоциональный пост в Twitter о своем последнем матче за "Манчестер Сити".

"Я очень горжусь командой и тем, что играл под ее цветами много лет! "Манчестер Сити" навсегда в моем сердце", — написал Агуэро.

Напомним, что Агуэро покидает "Манчестер Сити" в связи с истечением срока контракта. Он выступал за команду с 2011 года. Последним матчем форварда за «горожан» стал финал Лиги чемпионов против "Челси", в котором команда из Манчестера уступила со счетом 0:1.

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