Агуэро эмоционально высказался после финала Лиги чемпионов
Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен
Аргентинский форвард Серхио Агуэро написал эмоциональный пост в Twitter о своем последнем матче за "Манчестер Сити".
"Я очень горжусь командой и тем, что играл под ее цветами много лет! "Манчестер Сити" навсегда в моем сердце", — написал Агуэро.
Напомним, что Агуэро покидает "Манчестер Сити" в связи с истечением срока контракта. Он выступал за команду с 2011 года. Последним матчем форварда за «горожан» стал финал Лиги чемпионов против "Челси", в котором команда из Манчестера уступила со счетом 0:1.
Также не пропустите: Тухель продлит контракт с "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Головин высказался о Мбаппе
-
Президент "ПСЖ" высказался о Суперлиге
-
"Ювентус" уверен в подписании Доннаруммы
-
Агуэро эмоционально высказался после финала Лиги чемпионов
-
1
Родриго де Пауль высказался о Месси
-
Кевин Де Брюйне прокомментировал свою травму
-
Кайл Уокер извинился перед болельщиками после финала Лиги чемпионов
-
Рабьо высказался о приходе Аллегри в "Ювентус"
-
Гвардиола высказался после финала Лиги чемпионов
-
Тухель продлит контракт с "Челси"
-
Бускетс может продолжить карьеру в "Баварии"
-
"Челси" хочет продлить контракт с Канте
-
Венгер прокомментировал финал Лиги чемпионов
-
1
Аспиликуэта высказался о победе в Лиге чемпионов
-
2
Представитель российского клуба встретился с агентом Криштиану Роналду перед финалом Лиги чемпионов
-
Головин высказался о своем будущем
-
"Барселона" хочет купить защитника. Интересуются Пау Торресом и де Лигтом
-
Шесть футболистов "Барселоны" могут покинуть клуб
-
Тиаго Силва прокомментировал победу "Челси" в Лиге Чемпионов
-
Головин поделился ожиданиями от Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18