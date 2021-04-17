Агуэро огласил "Барселоне" требования по зарплате

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Агуэро огласил "Барселоне" требования по зарплате

Фото твиттер Серхио Агуэро

Агент нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро ведёт переговоры с "Барселоной".

По информации La Gazzetta dello Sport, представитель аргентинца сообщил "блаугране" о желании своего клиента зарабатывать 12 миллионов евро в год.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона 32-летний футболист станет свободным агентом и сможет присоединиться к "Барсе" бесплатно.

На Агуэро также претендуют "Ювентус", "Челси", "Тоттенхэм" и "Лидс".

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