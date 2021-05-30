Агуэро прошел медобследование в "Барселоне"

Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Никола Скира, аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в скором времени перейдет в "Барселону".

По информации источника, сегодня, 30 мая, футболист уже прошел медицинское обследование. В скором времени он подпишет контракт с каталонским клубом.

В прошедшем сезоне Агуэро провел 19 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 6 голов и сдлела 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что футболист согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону".

Также не пропустите: Кевин де Брюйне может пропустить Евро-2020. | http://soccernews.ru