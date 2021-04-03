"Ахмат" разгромил "Краснодар", "Сочи" уступил "Рубину"

Фото: твиттер "Рубина"

В рамках 24-го тура РПЛ "Ахмат" разгромил "Краснодар", а "Рубин" был сильнее "Сочи".

"Краснодар" - "Ахмат" 0:5

Голы: Харин, 5 - 0:1, Семенов, 49 - 0:2, Бериша, 51 - 0:3, Бериша, 68 - 0:4, Ионов (аг), 90 - 0:5

"Краснодар": Сафонов, Сорокин, Смольников (Ионов, 13), Мартынович, Чернов, Вильена (Ольссон, 54), Газинский (Сулейманов, 54), Кабелла, Классон (Камболов, 73), Вандерсон (Ари, 72), Берг.

"Ахмат": Гудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов, Ненахов, Швец, Тимофеев (Анхель, 75), Исмаэл (Адуев, 75), Харин (Быстров, 60), Янку (Бериша, 37), Ильин (Альмаши, 60).



"Рубин" - "Сочи" 1:0

Гол: Кварацхелия, 71 - 1:0

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Уремович, Зотов, Самошников, Абильгор, Мусаев (Шатов, 62), Евтич (Зуев, 80), Макаров (Бакаев, 90), Костюков (Кварацхелия, 46), Деспотович.

"Сочи": Заболотный, Новосельцев (Маммана, 52), Мевля, Заика (Набиуллин, 72), Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Руденко, 73), Миладинович, Юсупов, Терехов, Заболотный.

Читайте также: "Локомотив" добыл гостевую победу над "Ротором". | http://soccernews.ru