Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по количеству побед в РПЛ
Фото: ПФК ЦСКА
В рамках 29-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" (3:1).
Как сообщает сайт клуба, для вратаря Игоря Акинфеева эта победа стала 278-й в рамках РПЛ.
Таким образом, он повторил рекорд экс-партнера по команде Сергея Игнашевича.
В этом сезоне Акинфеев провел 36 матчей, из которых в 10 он отстоял на ноль.
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