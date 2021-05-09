Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по количеству побед в РПЛ

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Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по количеству побед в РПЛФото: ПФК ЦСКА

В рамках 29-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" (3:1).

Как сообщает сайт клуба, для вратаря Игоря Акинфеева эта победа стала 278-й в рамках РПЛ.

Таким образом, он повторил рекорд экс-партнера по команде Сергея Игнашевича.

В этом сезоне Акинфеев провел 36 матчей, из которых в 10 он отстоял на ноль.

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