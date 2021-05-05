"Аль-Садд" продлит контракт с Хави

Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Как сообщает AS, главный тренер "Аль-Садда" Хави, принял решение продлить контракт с катарским клубом до 2023-го года.

Также отмечается, что официально о соглашении будет объявлено на этой неделе.

В контракте прописана опция досрочного расторжения без компенсаций, в том случае, если Хави решит уйти в "Барселону".

Ранее каталонский клуб звал 41-летнего специалиста на пост главного тренера, но тогда Хави решил, что еще не набрался необходимого опыта.

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