"Аль-Садд" продлит контракт с Хави
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Как сообщает AS, главный тренер "Аль-Садда" Хави, принял решение продлить контракт с катарским клубом до 2023-го года.
Также отмечается, что официально о соглашении будет объявлено на этой неделе.
В контракте прописана опция досрочного расторжения без компенсаций, в том случае, если Хави решит уйти в "Барселону".
Ранее каталонский клуб звал 41-летнего специалиста на пост главного тренера, но тогда Хави решил, что еще не набрался необходимого опыта.
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