Алаба прокомментировал свой переход в "Реал"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Новичок "Реала" Давид Алаба в Twitter прокомментировал свой переход в стан "сливочных". Напомним, что о переходе австрийца было объявлено сегодня, 28 мая.

"Я покидаю родной клуб ради особенной команды. Я действительно счастлив, это большая честь для меня — присоединиться к "Реалу". Я столкнулся с новым вызовом после стольких лет. Приложу все усилия, чтобы продолжить особую историю клуба", — написал Алаба.

В прошедшем сезоне Алаба провел 43 матча за "Баварию", забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока с "Реалом" рассчитан на пять лет.

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