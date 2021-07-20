Алабу представят в качестве игрока "Реала" уже завтра

Теги реал мадриддавид алаба

Алабу представят в качестве игрока "Реала" уже завтраФото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

По сообщению пресс-службы мадридского "Реала", завтра, 21 июля, австрийский защитник Давид Алаба будет официально представлен в качестве футболиста мадридского клуба.

После презентации на стадионе пройдет пресс-конференция игрока.

Напомним, что "Реал" объявил о подписании австрийца 28 мая. Игрок перешел в стан "сливочных" из "Баварии" на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Алаба сыграл 43 матча за "Баварию", в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

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