Алабу представят в качестве игрока "Реала" уже завтра

Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

По сообщению пресс-службы мадридского "Реала", завтра, 21 июля, австрийский защитник Давид Алаба будет официально представлен в качестве футболиста мадридского клуба.

После презентации на стадионе пройдет пресс-конференция игрока.

Напомним, что "Реал" объявил о подписании австрийца 28 мая. Игрок перешел в стан "сливочных" из "Баварии" на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Алаба сыграл 43 матча за "Баварию", в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

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