Алана Мамаева рассказала о влиянии тюрьмы на бывшего мужа

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Алана Мамаева, экс-супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, призналась, что бывший муж изменился после отбывания наказании в колонии.

"Да, ситуация с тюрьмой повлияла на наши отношения. Он переосмыслил многое. Несмотря на то, что случилось, грубо говоря, то же самое, он стал другим. Ему пошло на пользу. Он стал умнее, что ли. Короче говоря, в семейных отношениях ему это пошло на пользу. Он стал лучше. И те два года, что мы прожили после этого, - это был идеальный муж.

Справедливость приговора? Я считаю, что наказать их стоило, но само наказание было несправедливым и незаконным. Сколько у нас драк происходит. За эти драки сидит кто-нибудь у нас? Ну и тем более мы знаем, что одну статью уже аннулировали. Я думаю, уже вообще, может быть, скоро оправдают. Вся эта история была в прошлом, и не очень хочется это вспоминать. Но, скажем так, мне лично как женщине было по кайфу, что их так наказали. Но объективно их наказали так... Это несправедливо, за такое не сидят в тюрьме. Ну это правда", - сказала Мамаева.

Осенью 2018 года Мамаев и нападающий Александр Кокорин вместе с друзьями избили трех человек в Москве. За это Кокорин был приговорен к 18 месяцам лишения свободы, а Мамаев - к 17. В сентябре 2019 года оба игрока вышли на свободу, использовав возможность условно-досрочного освобождения.

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