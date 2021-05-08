"Алавес" ушёл от поражения в матче с "Леванте"
Фото твиттер "Алавеса"
В рамках 35-го тура испанской Примеры "Алавес" и "Леванте" сильнейшего не выявили - ничья 2:2.
Впрочем, "лягушки" были близки к победе - они вели в счёте до 87-й минуты, но всё-таки позволили хозяевам поля отыграться.
"Алавес" – "Леванте" - 2:2
Голы: 1:0 – 30 Пере Понс, 1:1 – 36 Моралес, 1:2 – 42 Моралес, 2:2 – 87 Хоселу.
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро (Дейверсон, 86), Лежен, Лагуардиа, Дуарте (Мендес, 74), Пина (Агиррегабириа, 86), Батталья, Хота (Пельистри, 67), Пере Понс (Лукас Перес, 46), Риоха, Хоселу.
"Леванте": Карденас, Клерк, Мирамон, Постиго (Везу, 56), Робер, Мелеро (Дукуре, 83), Мальса, Де Фрутос, Кантеро (Сон, 73), Дани Гомес (Дуарте, 83), Моралес (Барди, 56).
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