Альба может пропустить "Эль Класико"

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Альба может пропустить "Эль Класико"Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Испанский защитник "Барселоны" Жорди Альба может пропустить "Эль Класико" с мадридским "Реалом", сообщает издание Sport.

По информации источника, футболист страдает растяжением лодыжки и из-за этого рискует не сыграть в знаковом матче.

Игра между "Барселоной" и "Реалом" пройдет на "Камп Ноу" в воскресенье, 24 октября. Начало встречи запланировано на 17:15 (мск).

Также не пропустите: Стал известен арбитр, который будет работать на "Эль Класико". | http://soccernews.ru
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