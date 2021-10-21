Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Испанский защитник "Барселоны" Жорди Альба может пропустить "Эль Класико" с мадридским "Реалом", сообщает издание Sport.

По информации источника, футболист страдает растяжением лодыжки и из-за этого рискует не сыграть в знаковом матче.

Игра между "Барселоной" и "Реалом" пройдет на "Камп Ноу" в воскресенье, 24 октября. Начало встречи запланировано на 17:15 (мск).

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