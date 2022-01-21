Алекс Сандро может перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Сандро\Автор неизвестен

Бразильский защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро может сменить клубную прописку.

Как сообщает Fichajes, "Барселона" уже начала переговоры с "бьянконери" о переходе футболиста.

Контракт бразильца с "Ювентусом" рассчитан до июня 2023 года.

В нынешней кампании Серии А Сандро сыграл в 18 матчах, в которых отдал один ассист. За "Юве" бразилец выступает с 2015 года.

Также не пропустите: УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата. | http://soccernews.ru