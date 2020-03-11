Александр Глеб завершил карьеру
Белорусский хавбек Александр Глеб принял решение завершить карьеру.
"Много рассуждал, советовался, но решил, что хватит. Я очень люблю футбол и иногда хочется снова поиграть, однако понимаю, что в этом году уже исполнится 39. Пришло время побыть с семьей и детьми.
Я хочу остаться в футболе, чтобы продвигать его и развивать. Сейчас он в самом низу", - заявил Глеб.
За свою карьеру Глеб выступал за БАТЭ, "Штутгарт", "Арсенал", "Барселону", "Вольфсбург" и "Крылья Советов".
Кроме того, Глеб провел 80 игр и забил шесть голов в составе сборной Беларуси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18