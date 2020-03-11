Александр Глеб завершил карьеру

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Александр Глеб завершил карьеру

Белорусский хавбек Александр Глеб принял решение завершить карьеру.

"Много рассуждал, советовался, но решил, что хватит. Я очень люблю футбол и иногда хочется снова поиграть, однако понимаю, что в этом году уже исполнится 39. Пришло время побыть с семьей и детьми.

Я хочу остаться в футболе, чтобы продвигать его и развивать. Сейчас он в самом низу", - заявил Глеб.

За свою карьеру Глеб выступал за БАТЭ, "Штутгарт", "Арсенал", "Барселону", "Вольфсбург" и "Крылья Советов".

Кроме того, Глеб провел 80 игр и забил шесть голов в составе сборной Беларуси.

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