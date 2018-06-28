Аленичев: "Пока Роналду действительно выглядит сильнее Месси"

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев оценил игру на Чемпионате Мира в России двух главных звезд современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Месси - просто заложник того, что происходит с его командой. Видно, что до заключительного матча в группе Лионель выходил на поле без эмоций. Все ждут, что Месси каждый раз будет в одиночку решать исход. Но это неправильно. Все-таки против аргентинцев выстраивают насыщенную оборону, как это делали исландцы. И почти нереально что-то сделать одному. Но Лео до Нигерии, конечно, был не тот. И если продолжит в том же духе, "Золотой мяч" лучшего на ЧМ уже не получит.

Криштиану же на его фоне выглядит космосом. Он это сразу доказал, сделав хет-трик с Испанией. Ну а в том, что не забил пенальти Ирану, нет ничего страшного. Так что пока Роналду действительно выглядит сильнее Месси", - цитирует наставника "красно-синих" СЭ.

Напомним, Мальдини сделал выбор между Месси и Роналду. | soccernews.ru