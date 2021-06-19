Аленичев сравнил сборные России и Украины
Фото твиттер "Енисея"
Бывший наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мыслями о силе сборных Украины и России.
"С одной стороны, объективно мы вряд ли могли победить Бельгию. Но с другой, Россия сыграла робко и трусливо. Не поддерживаю тренерский штаб сборной за тактику в той встрече. Даже против первого номера рейтинга ФИФА реально показывать хороший футбол.
Пример - Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро - по крайней мере, пока. Шевченко и ко показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чём не уступать даже одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится", - сказал Аленичев.
Напомним, что россияне на Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0), а украинцы уступили Нидерландам (2:3) и взяли верх над Северной Македонией (2:1).
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