Алисия Айлис - мисс Франции-2017 и подруга Килиана Мбаппе

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Алисия Айлис - мисс Франции-2017 и подруга Килиана МбаппеВ этом году форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не только смог выиграть с клубом все внутренние трофеи, а с национальной командой стать чемпионом мира, но и обзавестись второй половинкой. Ею стала Алисия Айлис - мисс Франции 2017-го года. Несмотря на то, что пара начала встречаться только в мае этого года, девушка успела побывать в России, где успешно поддержала своего бойфренда на мундиале.

На сегодняшний день избранница Мбаппе изучает право в Университете Французской Гвианы и работает моделью.

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Комментарии
Хрыстя Пеналду

современное лицо Франции )))))))

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