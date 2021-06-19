Альваро Мората сравнил себя с Левандовски перед матчем Евро-2020 против Польшы
Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен
Форвард сборной Испании и "Ювентуса" Альваро Мората высказался о нападающем сборной Польши и "Баварии" Роберте Левандовском.
"Я люблю футбол, и поэтому я восхищаюсь Левандовски. Он один из лучших форвардов в истории. Я просил у него футболки и многое другое.
Я хотел бы что у меня было много качеств от него, но я не обладаю ими. Я Мората", – сказал форвард.
Испания сыграет с Польшей 19 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Севилья.
Также не пропустите: Луис Энрике поделился мнением перед матчем против Польшы на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Англия не смогла обыграть Шотландию в матче Евро-2020
-
Тарасов прокомментировал скандал с Бузовой и Губерниевым
-
Луис Энрике высказался перед матчем против Польши на Евро-2020
-
Модрич прокомментировал ничейный результат в матче против Чехии на Евро-2020
-
Рубен Диаш высказался перед матчем против Германии на Евро-2020
Лента новостей
-
Минимальная победа Швеции и две ничьи в группе D: все результаты Евро-2020 18 июня
-
Лев поделился настроением перед матчем против Португалии на Евро-2020
-
Киммих поделился мыслями перед матчем против Португалии
-
Альваро Мората сравнил себя с Левандовски перед матчем Евро-2020 против Польшы
-
Англия не смогла обыграть Шотландию в матче Евро-2020
-
Тарасов прокомментировал скандал с Бузовой и Губерниевым
-
Луис Энрике высказался перед матчем против Польши на Евро-2020
-
Моуринью похвалил Грилиша. Футболист ответил взаимностью
-
Модрич прокомментировал ничейный результат в матче против Чехии на Евро-2020
-
Рубен Диаш высказался перед матчем против Германии на Евро-2020
-
1
Бруну Фернандеш поделился мыслями перед матчем против Германии
-
3
УЕФА решил не проводить в Беларуси мероприятия под своей эгидой.
-
Сидорчук прокомментировал мем с Ярмоленко и Coca-Cola
-
Погба может перейти в "ПСЖ"
-
Зарема Салихова рассказала, почему Цоуфал не перешел в "Спартак"
-
Тренер сборной Швеции прокомментировал победу над Словакией в матче Евро-2020
-
Хорватия не сумела обыграть Чехию в матче Евро-2020
-
Левандовски поделился ожиданиями от матча с Испанией
-
Варан высказался перед матчем с Венгрией
-
Ибрагимович пропустит два месяца из-за травмы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18