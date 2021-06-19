Альваро Мората сравнил себя с Левандовски перед матчем Евро-2020 против Польшы

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Альваро Мората сравнил себя с Левандовски перед матчем Евро-2020 против ПольшыФото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Форвард сборной Испании и "Ювентуса" Альваро Мората высказался о нападающем сборной Польши и "Баварии" Роберте Левандовском.

"Я люблю футбол, и поэтому я восхищаюсь Левандовски. Он один из лучших форвардов в истории. Я просил у него футболки и многое другое.

Я хотел бы что у меня было много качеств от него, но я не обладаю ими. Я Мората", – сказал форвард.

Испания сыграет с Польшей 19 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Севилья.

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