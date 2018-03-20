Амра Силайджич - бывшая модель и жена Эдина Джеко

Модель и актриса Амра Силайджич была вынуждена пожертвовать успешной карьерой ради своего семейного счастья с форвардом "Ромы" Эдином Джеко. Несмотря на то, что сейчас она не появляется в кино и на подиумах, девушка не перестает завораживать своей великолепной внешностью.

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