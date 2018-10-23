Анчелотти: "Главная ошибка Роналду - переход в "Ювентус"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти высказался о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус".

По словам наставника, трансфер "восхитителен для образа Серии А".

"Серия А долгое время была лигой суперзвёзд: Марадона, Платини, Зико, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибрагимович. В последние 10 лет всё было уже не так, но Роналду вернёт прежнюю ситуацию. Он - невероятный профессионал. Его единственной ошибкой стал переход в "Ювентус", - сказал он.

Напомним, что туринцы являются главными конкурентами "Наполи" в чемпионате.

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