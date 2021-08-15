Анчелотти прокомментировал игру Бензема в матче против "Алавеса"

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Анчелотти прокомментировал игру Бензема в матче против "Алавеса"Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу в первом туре Ла Лиги над "Алавесом" (4:1).

"В первом тайме мы играли довольно медленно как с мячом, так и без. После перерыва действовали уже лучше – более интенсивно и качественно. После первого гола Бензема пошла открытая игра, появилось больше свободного пространства, и нам было легче использовать мастерство.

Бензема – больше, чем форвард, он совершенный игрок. А еще у него сильный характер. По сравнению с игроком, что я знал шесть лет назад, он стал куда более совершеннее, а также сильнее в плане характера.

Азар? Он сыграл идеально", – заявил Анчелотти.

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