Андреа Аньелли: "Ни разу не пожалел о трансфере Роналду"
Фото: Твиттер @Cristiano
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли ответил на вопрос, сожалеет ли он о приглашении в команду нападающего Криштиану Роналду и назначении Андреа Пирло главным тренером.
"Я ни разу не пожалел о том, что подписал Криштиану Роналду. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы сделал это снова.
О Пирло я тоже не жалею", – цитирует Аньелли Corriere dello Sport.
Напомним, Роналду проводит в "Ювентусе" третий сезон. В составе клуба он дважды стал чемпионом Серии А.
В текущем сезоне нападающий выходил на поле за "старую синьору" в 37 матчах во всех турнирах. На его счету 32 забитых мяча и 4 результативные передачи.
Пирло был назначен тренером туринцев перед началом нынешнего сезона.
После 31 тура в этом сезоне команда идет на 4 месте, имея в своем активе 62 очка.
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