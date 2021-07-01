Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли высказался о Суперлиге и рассказал о санкциях со стороны УЕФА.

"Мы получили от УЕФА письмо с подтверждением участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Мы настроены на диалог, но не боимся угроз, звучавших в последние месяцы. Полагаем, что судебное дело в конечном итоге приведет к положительному результату.

У меня всегда были замечательные отношения с Чефериным, и я по-прежнему высоко ценю его как человека.

Но при всем при этом в бизнесе, подписывая определенные соглашения, нельзя говорить об этом, и сразу же покинув свой в исполнительном комитете УЕФА, я поступил как нельзя лучше", – сказал Аньелли.

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